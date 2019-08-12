خليفة نيمار في باريس متواجد بإيطاليا

يسعى نادي باريس سان جيرمان للعثور على بديل للبرازيلي نيمار في حال مغادرته لأسوار الفريق عن طريق أحد الأندية الإيطالية.

فبحسب تقارير إعلامية إيطالية فإن النادي الباريسي يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

وبأن الاتصالات بين ديبالا وباريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل من أجل الصفقة، وبحسب التقارير فإن المدير الرياضي للفريق الباريسي، البرازيلي ليوناردو قد تواصل مع اللاعب بشكل شخصي ليتحدث معه بشأن الصفقة المحتملة.

وسيبدأ باريس سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار الذي يجري حاليا التفاوض على انتقاله من الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن كل من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان لريال مدريد.