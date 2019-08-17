بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون (2-1) في الدوري الإنجليزي

وتقدم ليفربول بثنائية لساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بالدقيقتين 46 و71، وقلص داني إنجز الفارق بهدف في الدقيقة 83، بعد خطأ قاتل من حارس الريدز، أدريان.
ساوثهامتون 1 : 2 ليفربول ، أهداف المباراة HD#ليفربول_ساوثهامتون #ليفربول_ساوثهامبتون pic.twitter.com/H8uje5HG8T— nayef salti (@salti_nayef) August 17, 2019
ولعب ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً فى الجولة الأولى على نورويتش سيتي بنتيجة (4-1) بملعب "أنفيلد"، قبل أن يتوج بطلاً لمسابقة كأس السوبر الأوروبى على حساب تشيلسي الأربعاء الماضي بمدينة "إسطنبول" التركية.
ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة في أول جولتين، بينما خرج مضيفه بالخسارة الثانية.
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