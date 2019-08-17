بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون (2-1) في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون (2-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول بثنائية لساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بالدقيقتين 46 و71، وقلص داني إنجز الفارق بهدف في الدقيقة 83، بعد خطأ قاتل من حارس الريدز، أدريان.

ولعب ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً فى الجولة الأولى على نورويتش سيتي بنتيجة (4-1) بملعب "أنفيلد"، قبل أن يتوج بطلاً لمسابقة كأس السوبر الأوروبى على حساب تشيلسي الأربعاء الماضي بمدينة "إسطنبول" التركية.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة في أول جولتين، بينما خرج مضيفه بالخسارة الثانية.