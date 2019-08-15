بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في السوير الأوروبي

أحرز أهداف المباراة، جيرو تقدم لتشيلسي ثم قلب النتيجة ساديو ماني بهدفين، قبل أن يتعادل جورجينيو من ركلة جزاء.
هدف #تشيلسي الأول عن طريق #جيرو ⚽🔵 pic.twitter.com/8ZIrGQmJUB#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
هدف #ليفربول الأول عن طريق الصاروخ #ماني 🔥🔥🔥pic.twitter.com/Le75fOyCMV#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
ونجح كل من سدد ركلات الترجيح، ما عدا مهاجم تشيلسي تامي أبراهام الذي تصدى أدريان حارس ليفربول لركلته.
هدف #ليفربول الثاني عن طريق #ماني 🔴🔥pic.twitter.com/Y7yXzeNsDw#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
#جورجينهو يتعادل لـ #تشيلسي بركلة جزاء 🔵 🔥pic.twitter.com/xoQScKgrps#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
ليفربول شارك في السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما شارك تشيلسي لفوزه ببطولة الدوري الأوروبي.
تصدي رائع من حارس مرمى #ليفربول #أدريان 👏👏pic.twitter.com/fPTMVlSF8T#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)