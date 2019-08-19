وقال صلاح لشبكة "سي إن إن": "بالتأكيد لا، لأنني لست قائد المنتخب ولست مدير الفريق ولست المدرب".
وأضاف "صدقوني لو كنت قويا لغيرت الكثير من الأشياء هناك. أنا لاعب ووضعوا الأمر على عاتقي".
في مقابلة حصرية مع CNN.. #محمد_صلاح: لم أتدخل في أزمة #عمرو_وردة والمتحرش يحتاج للعلاج— CNN بالعربية (@cnnarabic) August 19, 2019
https://t.co/R3zvHeHG3i @MoSalah @BeckyCNN @CNNConnect#محمد_صلاح_مع_CNN
وتابع الدولي المصري "ما قصدت قوله إن هذا حدث من قبل وحدث الآن، نعم يجب أن يحصل على علاج أو إعادة تأهيل، للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا".
وأتم صلاح "ما أعنيه ليس شخصا على وجه التحديد لكن بشكل عام، يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج من أجل ذلك، حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى".
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