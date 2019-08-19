محمد صلاح: لم أتدخل في أزمة عمرو وردة والمتحرش يحتاج للعلاج

أوضح محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، أن تغريدته بعد أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر واتهامات التحرش، لم تكن بقصد الدعم.

وقال صلاح لشبكة "سي إن إن": "بالتأكيد لا، لأنني لست قائد المنتخب ولست مدير الفريق ولست المدرب".

وأضاف "صدقوني لو كنت قويا لغيرت الكثير من الأشياء هناك. أنا لاعب ووضعوا الأمر على عاتقي".

وتابع الدولي المصري "ما قصدت قوله إن هذا حدث من قبل وحدث الآن، نعم يجب أن يحصل على علاج أو إعادة تأهيل، للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا".

وأتم صلاح "ما أعنيه ليس شخصا على وجه التحديد لكن بشكل عام، يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج من أجل ذلك، حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى".