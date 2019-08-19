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22:24 19 أغسطس/ أب 2019
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    محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري في حفل مجلة التايم الأمريكية

    محمد صلاح يدافع عن اتهامه بـ"النفاق" ومساندة "التحرش"

    © REUTERS / ANDREW KELLY
    رياضة
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    دافع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن اتهامه بـ"النفاق" فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة ومساندته لـ"التحرش الجنسي".

    جاءت تصريحات محمد صلاح في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي رد فيها على اتهامه بـ"النفاق"، بعد تغريدته التي ساند فيها زميله في منتخب مصر، عمرو وردة، الذي كان متهما بـ"التحرش الجنسي".

    وقال محمد صلاح "مواقفي كما هي لم تتغير، لكن الناس يسيئون فهم ما أقوله، خاصة في تلك الواقعة".

    محمد صلاح
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    محمد صلاح: لم أتدخل في أزمة عمرو وردة والمتحرش يحتاج للعلاج
    وتابع "موقفي ثابت هو ضرورة حصول المرأة على حقوقها في الشرق الأوسط، والذي ينبغي أن يتحقق عن طريق القبول بأننا نواجه مشكلة حقيقية، وأن نمنح للمرأة الحق في التحدث عن أي شيء لا تحبه".

    ومضى "أنا أتحدث عن نفسي أريد عندما تواجه ابنتي نفس المشكلة، ينبغي أن تشعر بدعم مني للحديث معي حول تلك المشكلة، أما الشيء الأكثر أهمية هو الخوف، فالزوجة تخاف من زوجها ووالدها، وهذه هي النقطة الرئيسية على ما أعتقد".

    واستطرد "الخوف ليس صحيا لأي أحد وعلينا إصلاح ذلك".

    وأشار محمد صلاح إلى أن انتقاله من مصر وحياته في أوروبا غيرت الكثير من أفكاره، مضيفا "لكن في تلك الفترة السابقة لم يكن لدي ابنتي (مكة)، فالتغيير بدأ عندي منذ 10 سنوات تقريبا".

    وكان محمد صلاح قد تحدث في نفس المقابلة، عن أن تغريدته بشأن عمرو وردة لم تكن بقصد الدعم.

    وقال صلاح: "بالتأكيد لا، لأنني لست قائد المنتخب ولست مدير الفريق ولست المدرب".

    وأضاف "صدقوني لو كنت قويا لغيرت الكثير من الأشياء هناك. أنا لاعب ووضعوا الأمر على عاتقي".

    وتابع الدولي المصري "ما قصدت قوله إن هذا حدث من قبل وحدث الآن، نعم يجب أن يحصل على علاج أو إعادة تأهيل، للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا".

    لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح
    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    محمد صلاح يكشف كواليس فشل الفراعنة في أمم أفريقيا ويتحدث عن اعتزال اللعب الدولي
    ومضى صلاح "ما أعنيه ليس شخصا على وجه التحديد لكن بشكل عام، يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج من أجل ذلك، حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى".

    وتحدث كذلك عن اعتزال اللعب الدولي قائلا "أي حديث عن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر، أمر جلل بالنسبة ليس ويمكن وصفه بالمرعب".

    ورفض محمد صلاح أن يحمل اتحاد الكرة المصري، وحده مسؤولية الفشل في الخروج المخيب من أمم أفريقيا، وقال: "رغم انتقاداتي للاتحاد إلا أنه لا يمكن أن يتحمل لوحده مسؤولية الخروج، فاللاعبين يتحملون جزء من المسؤولية".

    وتابع "كان الجميع في ضغط كبير، في كل مباراة هناك أكثر من 80 ألف مشجع، كلهم يتوقعون الكثير من الفريق، فاللاعبين شعروا بضغوط شديدة عليهم، ولم نؤد بصورة جيدة".

    وأتم "بصراحة، لن أتحدث عن اللاعبين وأنقذ نفسي من المسؤولية واختبئ ورائهم، لكننا فريق واحد، وكلنا لم نؤدي بصورة جيدة".

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    محمد صلاح: لم أتدخل في أزمة عمرو وردة والمتحرش يحتاج للعلاج
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