ناد عريق يدخل في صفقة شراء نيمار والأموال جاهزة

ارتبط اسم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، في ظل طلب النادي الباريسي لمبلغ مالي كبير من أجل انتقال اللاعب في الوقت الذي لا يريد فيه الناديان الإسبانيان دفع مثل هذا المبلغ.

المنافسة احتدمت مؤخرا للظفر بخدمات البرازيلي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في عدد من البلدان الأوروبية.

ليدخل ناد ثالث غير الناديين الإسبانيين في مفاوضات شراء اللاعب، فبحسب مصادر قريبة من نيمار وعائلته، دخل يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات مع باريس سان جيرمان في محاولة لجلب اللاعب إلى إيطاليا.

ويبدو أن الإدارة الإيطالية تشارك بثقلها في المفاوضات التي يترأسها فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إذ تضمن للاعب حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليًا برفقة باريس سان جيرمان والتي تقدر قيمته بـ 37 مليون يورو.

وحسبما أفادت بعض المصادر القريبة من تلك المفاوضات، فإن باراتيسي تواصل مع المدير الرياضي للنادي الباريسي وعرض عليه مبلغا ماليا بالإضافة إلى لاعب الفريق باولو ديبالا.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن قيمة هذا المبلغ المالي، فإن كل الدلائل تشير إلى أنها ستقترب من حاجز الـ 100 مليون يورو.