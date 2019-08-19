باريس سان جيرمان غاضب من "خدعة" برشلونة بشأن نيمار

ينوي مسؤولو برشلونة التقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان لاستعارة نيمار مع أحقية شرائه في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "أر أم سي" الفرنسية، برشلونة حتى الآن لم يقدم أي عرض رسمي.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن سان جيرمان غاضب من خدعة برشلونة بإطالة فترة المفاوضات كي يحاول ضم اللاعب البرازيلي في الأيام الأخيرة من الانتقالات.

Barcelona will make an offer to sign Neymar on loan from PSG this week with an option to make the deal permanent next summer, sources have told ESPN FC. pic.twitter.com/whsydPitMJ — ESPN FC (@ESPNFC) August 19, 2019

وترى إدارة سان جيرمان أن نيمار سيظل لاعبا ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

يذكر أن نيمار لم يشارك مع باريس سان جيرمان في أية مباراة إلى الآن.