"اضحك يا ملك"... هكذا احتفل ليفربول بمحمد صلاح بعد هزيمة أرسنال

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بلاعبه الدولي المصري، محمد صلاح، وذلك بعد هزيمة لأرسنال، اليوم السبت بـ3 أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وشارك ليفربول، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصلاح من المباراة، كتبت عليها تعليقات: "ملا كورة، ملا أداء، ملا هدف يا صلاح!" و"ابتسم يا عز واضحك يا ملك!".

ملا كورة، ملا أداء، ملا هدف يا صلاح! 💪😍 pic.twitter.com/FbXZTuRxp8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 24, 2019

ابتسم يا عز واضحك يا ملك! 👑😍 pic.twitter.com/FRduuZRGqH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 24, 2019

​وحقق ليفربول فوزه الثالث في العدد ذاته من المباريات، بعدما أحرز محمد صلاح هدفين في الفوز المقنع 3-1 على ضيفه أرسنال، اليوم السبت، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولفت االفريق إلى أن هذا هو فوزه الـ12 المتتالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

12 فوز متتالي في الدوري الإنجليزي الممتاز! 💪🙌



نحن ليفربول 😍 pic.twitter.com/IvyVqwbCGW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 24, 2019

وفاز أرسنال في أول مباراتين، وكاد الجناح نيكولا بيبي، المنتقل في صفقة قياسية للنادي اللندني، أن يفتتح التسجيل في ثلاث مناسبات إذ هدد مرمى ليفربول في الهجمات المرتدة.

لكن قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، انتزع بطل أوروبا، الذي استحوذ مبكرا على الكرة، التقدم عندما قفز جويل ماتيب أعلى من الجميع ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى بعد ركلة ركنية من ترينت ألكسندر-أرنولد.

وبدا أن المباراة ستكون مثيرة بعد انتهاء الشوط الأول، لكن ليفربول ضاعف الفارق بعد أربع دقائق من استئناف اللعب، بعدما تسبب ديفيد لويز مدافع الفريق في ركلة جزاء بسذاجة بجذب صلاح من القميص وسدد اللاعب المصري الكرة في المرمى.

ولسوء حظ لويز في هذه المباراة هرب محمد صلاح من الرقابة ليهز الشباك بتسديدة رائعة ويجعل النتيجة 3-صفر، ثم ـأحرز البديل لوكاس توريرا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة هدفا لأرسنال، لتنتهي هذه الملحمة بثلاثة أهداف للريدز مقابل هدف وحيد لأرسنال.