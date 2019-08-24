"اضحك يا ملك"... هكذا احتفل ليفربول بمحمد صلاح بعد هزيمة أرسنال

وشارك ليفربول، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصلاح من المباراة، كتبت عليها تعليقات: "ملا كورة، ملا أداء، ملا هدف يا صلاح!" و"ابتسم يا عز واضحك يا ملك!".
ملا كورة، ملا أداء، ملا هدف يا صلاح! 💪😍 pic.twitter.com/FbXZTuRxp8— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 24, 2019
ابتسم يا عز واضحك يا ملك! 👑😍 pic.twitter.com/FRduuZRGqH— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 24, 2019
وحقق ليفربول فوزه الثالث في العدد ذاته من المباريات، بعدما أحرز محمد صلاح هدفين في الفوز المقنع 3-1 على ضيفه أرسنال، اليوم السبت، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولفت االفريق إلى أن هذا هو فوزه الـ12 المتتالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
12 فوز متتالي في الدوري الإنجليزي الممتاز! 💪🙌— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 24, 2019
نحن ليفربول 😍 pic.twitter.com/IvyVqwbCGW
وفاز أرسنال في أول مباراتين، وكاد الجناح نيكولا بيبي، المنتقل في صفقة قياسية للنادي اللندني، أن يفتتح التسجيل في ثلاث مناسبات إذ هدد مرمى ليفربول في الهجمات المرتدة.
وبدا أن المباراة ستكون مثيرة بعد انتهاء الشوط الأول، لكن ليفربول ضاعف الفارق بعد أربع دقائق من استئناف اللعب، بعدما تسبب ديفيد لويز مدافع الفريق في ركلة جزاء بسذاجة بجذب صلاح من القميص وسدد اللاعب المصري الكرة في المرمى.
ولسوء حظ لويز في هذه المباراة هرب محمد صلاح من الرقابة ليهز الشباك بتسديدة رائعة ويجعل النتيجة 3-صفر، ثم ـأحرز البديل لوكاس توريرا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة هدفا لأرسنال، لتنتهي هذه الملحمة بثلاثة أهداف للريدز مقابل هدف وحيد لأرسنال.
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