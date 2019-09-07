سائق "فورمولا 3" يطير بسيارته في حادث مروع... فيديو وصور

نجا الأسترالي أليكس بيروني سائق فورمولا 3 من حادث مفزع بعد أن طارت سيارته عاليا في جائزة إيطاليا الكبرى بعد أسبوع من وفاة الفرنسي أنطوان أوبير سائق فورمولا 2 في حادث ببلجيكا.

وتوجه بيروني إلى سيارة الإسعاف دون مساعدة ولم يتورط سائق آخر في الحادث. وفقا لـ "رويترز".

وتأجلت التجارب الحرة الأخيرة في فورمولا 1 قبل التجارب التأهيلية لإجراء إصلاحات في الحواجز بعد الحادث.

وأصبحت إجراءات الأمان في سلسلة السباقات التي تدعم فورمولا 1 تحت المجهر بعد حادث حلبة سبا-فرانكورشان يوم السبت الماضي.

The alternate angle - enter stage left pic.twitter.com/b63ORtrClq — DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) September 7, 2019

وتوفي أوبير عن عمر 22 عاما نتيجة حادث وقع على سرعة عالية في اللفة الثانية من سباق السبت عندما اصطدم به خوان مانويل كوريا بعد خروج السائق الفرنسي بالفعل من مسار الحلبة.

ودخل كوريا في غيبوبة في مستشفى بلندن ويعاني من إصابات بالعمود الفقري وكسور بالساقين.

New angle showing how close those marshals were! Everyone is reported to be fine pic.twitter.com/6kXkqiODpO — DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) September 7, 2019

وأوبير هو أول سائق يلقى حتفه في أيام سباقات فورمولا 1 منذ ايرتون سينا ورولاند راتسنبيرجر في حلبة إيمولا عام 1994.