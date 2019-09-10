شيكابالا يكشف حقيقة توجيهه إهانات للنادي الأهلي

كشف قائد نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حقيقة مشاركته في احتفالات الجماهير البيضاء ومشاركته في هتافات تحمل إهانات لمنافسه الأهلي.

ونشر شيكابالا تغريدة يوضح فيها حقيقة ظهور مقاطع فيديو المنتشرة لاحتفالات جماهير الزمالك بلقب كأس مصر، والتي أظهرت مشاركة شيكابالا في الاحتفالات التي شهدت هتافات مسيئة للنادي الأهلي.

وقال شيكابالا في التغريدة: "توضيح لكل الجماهير المصرية، ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم، بين الزمالك والأهلي".

​وتابع: "لا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية".

وتحدث عن احتفالاته مع جماهير الزمالك، قائلا: "ما حدث وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم، كان مجرد احتفالا بالفوز بالكأس".

وأدرف:

"لم أوجه إهانة لأي نادي منافس أثناء احتفالي، وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو، التي تم تداولها".

وأتم نجم الزمالك بقوله: "أخيرا، أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها للمدرجات، لأن الكرة بدون جمهور لا تساوي أي شيء.. رحم الله الـ20 والـ74".

وكان الزمالك قد حصد لقب كأس مصر بفوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، وينتظر لقاء الأهلي – بطل الدوري – في مباراة السوبر في مستهل الموسم المقبل.