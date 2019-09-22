أول قرار من مدرب منتخب مصر الجديد بشأن محمد صلاح وزملائه

اتخذ حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اليوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول، أول قراراته بشأن نجم الفراعنة الدولي، محمد صلاح وزملائه المحترفين.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، يعلن فيه قائمة اللاعبين المحترفين، الذين قرر حسام البدري، استدعائهم إلى معسكر المنتخب في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال الاتحاد، إن البدري ، استدعى رسميا 5 لاعبين محترفين في الخارج لمعسكر منتخب مصر، الذي سيبدأ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح الاتحاد أن حسام البدري، اختار استدعاء كل من:

محمد صلاح (ليفربول) الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا) الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس) اليوناني، ومحمد النني (بشكتاش) التركي، وأحمد حجازي (وست بروميتش) الإنجليزي.

ويغيب بتلك الطريقة عن قائمة الفراعنة، قائد المنتخب المصري، أحمد المحمدي، ولاعب باوك اليوناني السابق، عمرو وردة.

وأشار الاتحاد إلى أنه يجري حاليا اتصالات موسعة، لتوفير مباراة ودية قوية لمنتخب مصر، خلال فترة معسكره المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البدري مدربا للمنتخب الوطني الأول خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه في يوليو/تموز الماضي بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

وقال الاتحاد في بيان: "قرر الاتحاد المصري برئاسة عمر الجنايني تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول".

وأعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق إقالة أجيري واستقالته (أبوريدة) ثم استقالة كافة أعضاء المجلس عقب الخروج المخيب للآمال من كأس الأمم في القاهرة.

واستقر رأي الاتحاد الحالي على تعيين مدرب وطني ودخل البدري في منافسة مع مرشحين آخرين بينهم حسام حسن مدرب سموحة وإيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي.

وقاد البدري الأهلي ثلاث مرات آخرها بين عامي 2016 و2018 وحقق معه لقب الدوري المحلي 3 مرات وكأس مصر والسوبر الأفريقي مرة واحدة والسوبر المحلي 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة ولقب الدوري السوداني مرة واحدة مع المريخ.

وسبق له تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2015 لكنه لم ينجح في قيادته إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية 2016.

وقال البدري في تصريحاته للصحفيين، اليوم الخميس: "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

وتابع قائلا: "منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد المصريين حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

وأكد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، متمثلة في الوزير أشرف صبحي المسئول عن الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.

وأضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.