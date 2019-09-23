ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم "برشلونة" الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتسلم ميسي، اليوم الاثنين، الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، خلال الحفل السنوي للفيفا الذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية على مسرح "لا سكالا" التاريخي، بحسب موقع "كورة" الرياضي.

​وتفوق ميسي، صاحب الـ32 عاما، على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "يوفنتوس" الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع "ليفربول" الإنجليزي.

وبهذا الفوز يرفع ميسي مرات فوزه بالجائزة إلى 6 ألقاب مقابل 5 ألقاب لكريستيانو رونالدو، وبذلك يحقق ميسي رقما قياسيا بالفوز بالجائزة.