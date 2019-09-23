ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

وتسلم ميسي، اليوم الاثنين، الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، خلال الحفل السنوي للفيفا الذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية على مسرح "لا سكالا" التاريخي، بحسب موقع "كورة" الرياضي.
🌟 LEO MESSI is #TheBest! 🌟— LaLiga (@LaLigaEN) September 23, 2019
The @FCBarcelona star wins the award for FIFA’s Best Men’s Player 2019. 💎#LaLigaSantander #TheBestAwards pic.twitter.com/FLbptew8ZV
وتفوق ميسي، صاحب الـ32 عاما، على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "يوفنتوس" الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع "ليفربول" الإنجليزي.
وبهذا الفوز يرفع ميسي مرات فوزه بالجائزة إلى 6 ألقاب مقابل 5 ألقاب لكريستيانو رونالدو، وبذلك يحقق ميسي رقما قياسيا بالفوز بالجائزة.
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