"من حقه أن يغضب"... عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح

دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن موقف اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعدما قام الأخير بتعديل معلوماته الشخصية على حسابه الخاص في تويتر، وحذف أنه لاعب في المنتخب المصري.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية" على فضائية MBC مصر، مساء أمس، إن "صلاح غاضب بسبب ما حدث في ترشيحات مسابقة "الفيفا" لأحسن لاعب في العالم، وهذا حقه".

مضيفا بأن صلاح أزال من حسابه ما يشير إلى وجوده في المنتخب، بعد علمه باستبعاد "الفيفا" للصوت المصري في مسابقة أحسن لاعب في العالم.

وأشار أديب إلى أن آخر موعد لإرسال الترشيحات كان يوم 19 أغسطس/ آب الماضي، وهو اليوم المفصلي كونه آخر يوم للاتحاد المؤقت لكرة القدم، ويليه بتاريخ 20 أغسطس بدء عمل الاتحاد الجديد، بينما لم يدخل عمرو الجنايني رئيس الاتحاد الحالي مقر الاتحاد إلا يوم 23، أي بعد انتهاء فترة التصويت.

وقال أديب إن ما حدث هو نتيجة الفوضى التي كانت في الاتحاد.

وأثار صلاح حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعدما حذف التعريف الخاص بأنه لاعب في المنتخب المصري من معلوماته الشخصية على حسابه الرسمي في "تويتر".

​وعدل صلاح معلوماته الشخصية، وحذف التعريف المتعلق بأنه لاعب في المنتخب الوطني المصري، وأبقى على تعريفه بأنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي.

​وتزامنت خطوة صلاح مع نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم نتائج التصويت الخاصة بأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وظهر فيها عدم تصويت ممثلي مصر له.

​وبعد تداول أخبار عن تغيير صلاح معلوماته الشخصية في "تويتر"، عاد وكتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا" وأرفقها بصورة له وعلى قميصه صور لجماهير مصرية.

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

​وتبين خلال إعلان كشف نتائج التصويت عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومنحه صوته لصلاح، حيث يحق للاتحاد إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائد المنتخب، وهما أغيري المدير الفني المكسيكي السابق للمنتخب الوطني، واللاعب أحمد المحمدي قائد الفريق.

​وحصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على المركز الأول وتوج بالجائزة، فيما فاز المدافع الهولندي فان دايك بالمركز الثاني، وحصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث، وحصل محمد صلاح على المركز الرابع.