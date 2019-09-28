برشلونة يصدر بيانا بعد غياب ديمبيلي

أصدر نادي برشلونة بيانا قبل لقاء الفريق مع خيتافي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني، أعلن فيها غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

أكد النادي الكتالوني من خلال بيانه على أن "اللاعب يعاني من بعض الإزعاجات العضلية في الفخذ الأيسر والتي منعته من التواجد في التشكيل".

وسيخضع ديمبلي لمزيد من الفحوصات الطبية في برشلونة، بعد عودته مع البعثة عقب نهاية المباراة.

[ÚLTIMA HORA] ❗@Dembouz, baixa per molèsties musculars a la cuixa esquerra



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وتحصل الفرنسي الدولي على التصريح الطبي قبل أيام، بعد أن تعافى من إصابته السابقة وشارك بديلا في مباراة فياريال السابقة على ملعب "كامب نو"، ليخلو اسم الفرنسي من التشكيلة التي أعلن عنها المدرب إرنستو فالفيردي قبل بداية اللقاء.