برشلونة يصدر بيانا بعد غياب ديمبيلي

أكد النادي الكتالوني من خلال بيانه على أن "اللاعب يعاني من بعض الإزعاجات العضلية في الفخذ الأيسر والتي منعته من التواجد في التشكيل".
وسيخضع ديمبلي لمزيد من الفحوصات الطبية في برشلونة، بعد عودته مع البعثة عقب نهاية المباراة.
[ÚLTIMA HORA] ❗@Dembouz, baixa per molèsties musculars a la cuixa esquerra— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 28, 2019
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وتحصل الفرنسي الدولي على التصريح الطبي قبل أيام، بعد أن تعافى من إصابته السابقة وشارك بديلا في مباراة فياريال السابقة على ملعب "كامب نو"، ليخلو اسم الفرنسي من التشكيلة التي أعلن عنها المدرب إرنستو فالفيردي قبل بداية اللقاء.
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