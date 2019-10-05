عودة "ذا روك" تشعل الأجواء في مصارعة المحترفين... فيديو

وكانت بيكي لينش تتحدث إلى الجمهور، قبل أن يقاطعها بارون كوربن بزيه الملكي، ليدخل "ذا روك" إلى الحلبة.
وحاول كوربن الاعتداء على "ذا روك"، إلا أن الأخير متحالفا مع لينش، أجهزوا عليه.
ذا روك وبيكي لينش في افتتاح عرض سماكداون قاما بتدمير كينج كوربن #SmackDown @TheRock @BeckyLynchWWE @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/T9kQvCMqFf— WWE MENA (@WWEmena) October 5, 2019
وشارك "ذا روك" في المنافسات، احتفالا بمرور 20 عاما على أول انطلاق لعرض "سماك داون".
وتسببت إعلان "ذا روك" عن مشاركته في العرض، في اشتعال أسعار التذاكر بنسبة بلغت 90% من قيمتها الأصلية.
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