في أول فوز له في الدوري... مارادونا يرقص فرحا... فيديو

يبدو أن فرحة النجم الأرجنتيني السابق وأسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، كانت بلا حدود بعد فوز فريقه أمس بأربعة أهداف لهدفين.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه النجم الأرجنتيني وهو يرقص فرحا بفوز فريقه جيمناسيا لابلاتا على فريق جودوي كروز في الدوري الأرجنتيني، يوم أمس السبت.

ومنح الفوز دفعة معنوية لمارادونا، بعدما تولى تدريب خيمناسيا الشهر الماضي.

«Химнасия» проиграла 7 матчей подряд, но в последнем матче победила. Главный тренер Диего Марадона так счастлив, будто команда не на 23-м месте, а на первом



Ура! 🥳 pic.twitter.com/fQVJGPCIOt — Sports.ru (@sportsru) October 6, 2019

وبعد ثلاث هزائم مع قائد الأرجنتين السابق، جاء الفوز ليبتعد خيمناسيا عن مؤخرة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط من تسع مباريات متقدما بنقطة على جودوي.

ويحتل فريق مارادونا المركز الـ23 ماقبل الأخير، برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في واحدة فقط.