فريق ألماني يفسخ عقد لاعبه التركي بسبب عملية "نبع السلام"

قام نادي سانت بولي الألماني الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية بفسخ عقد لاعبه التركي، جينك شاهين، بعد أن نشر على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منشورا مؤيدا للعملية العسكرية التركية "نبع السلام" في سوريا.

اللاعب التركي كان قد نشر في وقت سابق على صفحته الخاصة على "إنستغرام" منشورا أيد فيه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، قائلا: "كلنا نقف خلف جيشنا البطل وقواتنا المسلحة، نصلي من أجلكم"، ليقوم اللاعب لاحقا بحذف المنشور.

2. Bundesliga club St. Pauli have released Turkish midfielder Cenk Sahin after he posted a message on Instagram which read: "We stand alongside our heroic military and armies. Our prayers are with you!" pic.twitter.com/puERq6gfj0 — DW Sports (@dw_sports) October 14, 2019

إلا أن إدارة النادي الألماني كان لها موقف آخر، حيث أصدرت بيانا تعلن فيه تبرؤ النادي من منشور لاعبها التركي، كونها لا تتفق مع قيم النادي، بالإضافة لفتح تحقيق داخلي مع اللاعب، لمعرفة دوافع ما نشر.

لتقوم لاحقا إدارة النادي بفسخ عقد اللاعب، ولينشر النادي على حساباته الخاصة على مواقع التواصل خبر تسريح اللاعب.

يذكر بأن شاهين يبلغ من العمر 25 عاما، ولم يشارك مع فريقه في 9 مباريات لعبها الفريق منذ بداية الموسم.