فريق ألماني يفسخ عقد لاعبه التركي بسبب عملية "نبع السلام"

اللاعب التركي كان قد نشر في وقت سابق على صفحته الخاصة على "إنستغرام" منشورا أيد فيه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، قائلا: "كلنا نقف خلف جيشنا البطل وقواتنا المسلحة، نصلي من أجلكم"، ليقوم اللاعب لاحقا بحذف المنشور.
2. Bundesliga club St. Pauli have released Turkish midfielder Cenk Sahin after he posted a message on Instagram which read: "We stand alongside our heroic military and armies. Our prayers are with you!" pic.twitter.com/puERq6gfj0— DW Sports (@dw_sports) October 14, 2019
إلا أن إدارة النادي الألماني كان لها موقف آخر، حيث أصدرت بيانا تعلن فيه تبرؤ النادي من منشور لاعبها التركي، كونها لا تتفق مع قيم النادي، بالإضافة لفتح تحقيق داخلي مع اللاعب، لمعرفة دوافع ما نشر.
لتقوم لاحقا إدارة النادي بفسخ عقد اللاعب، ولينشر النادي على حساباته الخاصة على مواقع التواصل خبر تسريح اللاعب.
Cenk #Sahin released with immediate effect.— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) October 14, 2019
Details 👇🏼#fcsp https://t.co/EW6KFzYfoA
يذكر بأن شاهين يبلغ من العمر 25 عاما، ولم يشارك مع فريقه في 9 مباريات لعبها الفريق منذ بداية الموسم.
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