شبيه محمد صلاح مصري الجنسية ويعمل في ليفربول لكنهما يختلفان في الراتب...صورة

شهد اللقاء الذي جمع فريقا ليفربول ونيوكاسل الإنجليزيان ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهور شخص شبيه بنجم الفريق الأحمر، متواجدا في مدرجات "الأنفليد"، ويدعى محمود أحمد.

المباراة التي جمعت الفريقين الإنجليزيين شهدت حضور الشاب المصري صاحب الـ39 عاما في المدرجات، حيث بادره جمهور ليفربول بالنداء بعد انتهاء المباراة عندما هم بالخروج قائلين " لتأتي مو".

هذا وصرح أحمد بأنه من مصر وكلاهما يعملان في ليفربول وبنفس الشعر والطول، إلا أن الفرق الوحيد بينهما هو الراتب.

أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول ... الفارق الوحيد هو الراتب!"

إن ذهبتم يوماً إلى ليفربول ألقوا التحية على محمود أحمد شبيه الفرعون المصري الذي يعمل في الأنفيلد 😊

📸 @sportbible pic.twitter.com/Bp5uTfOen0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 14, 2019

وتحدث أحمد عن مقابلة العمل التي أجراها في النادي، قائلا: "المقابلة كانت في الأنفيلد، وحين دخلت اعتقد الجميع بأنني محمد صلاح، ليلتقطوا الصور معي".

يذكر بأن أحمد ولد في محافظة القنا، ثم انتقل مع أسرته ويعمل طباخا في مطعم لبناني وسط ليفربول.