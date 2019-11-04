بالفيديو .. هدف محمد صلاح يترشح لجائزة هدف الموسم

أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر"، اليوم الإثنين، عن ترشيح هدف اللاعب المصري محمد صلاح كأفضل هدف في الموسم.

ونشر النادي تغريدة له أشار فيها إلى أن الهدف الذي حققه صلاح من بين المرشحين لجائزة أفضل هدف في الموسم التي تقدمها المؤسسة التي تدعم 500 لاعب في منطقة الشمال الغربي الإنجليزي.

⚽️🎯😱@MoSalah’s stunning strike against @ChelseaFC last season is one of the final contenders for Goal of the Season at the @NWFAwards 👏 — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2019

وقاد البطل المصري، من خلال تسديدة مذهله، فريقه للفوز بنتيجة 2-0 على البلوز، في أبريل الماضي، بعد أن استقرت الكرة في الزاوية العليا من المرمى.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس/آب، بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات بجميع المسابقات خلال الشهر الماضي.

وتفوق محمد صلاح في الاستفتاء الذي أقيم عبر موقع ليفربول، على زميليه في الخط الأمامي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.