شاهد لأول مرة ماذا فعل اللاعب أوزيل عندما حاول اثنان سرقته والاعتداء عليه بسكين

نشرت الشرطة البريطانية لأول مرة مقطع فيديو مسرب لرد فعل لاعب كرة القدم الألماني، مسعود أوزيل، عندما حاول اثنان سرقته والاعتداء عليه بسكين.

وأوضحت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إلى أن الشرطة الفرنسية، نشرت مقطع الفيديو، الذي حاول لصان سرقة أوزيل وزميله في أرسنال الإنجليزي سياد كولاشيناتس.

ويظهر المقطع أن حنكة وجرأة وشجاعة أوزيل، هي كانت السبب في نجاته وزميله من عملية السطو.

ويظهر في المقطع أوزيل وهو يقف من دون خوف أمام اللصين، وبالعكس بدأ في مبادرتهم بالهجوم، ما أشعر اللصين بالخوف.

وأوضحت الشرطة البريطانية في بيانها، أنه لولا وقوف أوزيل بقوة أمام اللصين، لما شعرا بالخوف، وجريا بتلك الطريقة.

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.



CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off 👉 https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019

​وتابعت "يبدو من المقطع أن اللصين قليلا الخبرة، وكان يلوحان بالسلاح من باب التهديد، لكن هذا لم يهز شعرة في رأس أوزيل، الذي وقف لهما، وحاول توقيفهما عندما كانا يفران هاربين".