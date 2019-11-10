بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد أندرياس بيريرا في الدقيقة (17) وديفي بروبر بالخطأ في مرماه (19) وماركوس راشفورد (66).
بينما أحرز هدف برايتون الوحيد لويس دانك في الدقيقة (64).
الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 3 × 1 برايتون | اهداف المباراة HD— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019
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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة في المركز الـ 7 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الـ11.
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