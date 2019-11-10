بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات من جديد، بعرض ممتع توج بالفوز على برايتون بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.