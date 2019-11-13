مصائب مانشتر ستي تستمر بإقاف برناردو سيلفا بسبب صورة على "تويتر"

وتشمل العقوبة إقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة مع دفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني؛ وجاء في بيان الاتحاد "تم إيقاف برناردو سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بحضور دورة تعليمية بشكل مباشر بعد اعترافه بانتهاك أحد بنود لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".
وكان قد نشر اللاعب البرتغالي في 22 سيبتمبر/ أيلول الماضي صورة تضمنت مشهدا ساخرا لمقارنة بين لاعب مانشستر سيتي الفرنسي ميندي وبين شخصية كرتونية (ذات بشرة سوداء) تخص علامة تجارية للحلوى، ليقوم بحذف الصورة لاحقا، بحسب موقع "سكاي نيوز".
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