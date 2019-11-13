مصائب مانشتر ستي تستمر بإقاف برناردو سيلفا بسبب صورة على "تويتر"

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبة بحق اللاعب البرتغالي، برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشتر سيتي، بسبب صورة نشرها على "تويتر".

وتشمل العقوبة إقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة مع دفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني؛ وجاء في بيان الاتحاد "تم إيقاف برناردو سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بحضور دورة تعليمية بشكل مباشر بعد اعترافه بانتهاك أحد بنود لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

© REUTERS / CARL RECINE بسبب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي... أزمة وشجار في معسكر منتخب إنجلترا في بيانه أن ما قام به اللاعب عبر نشره صورة على وسائل التواصل الاجتماعي "انتهاكا لبند في لائحة الاتحاد الإنجليزي" والقيام بفعل غير لائق يضر بسمعة الرياضة، وأن ما حدث انتهاك صارخ لأنه "يتضمن إشارة، سواء صريحا او تلميحا، إلى عرق و/ أو لون و/ أومجموعة عرقية"

وكان قد نشر اللاعب البرتغالي في 22 سيبتمبر/ أيلول الماضي صورة تضمنت مشهدا ساخرا لمقارنة بين لاعب مانشستر سيتي الفرنسي ميندي وبين شخصية كرتونية (ذات بشرة سوداء) تخص علامة تجارية للحلوى، ليقوم بحذف الصورة لاحقا، بحسب موقع "سكاي نيوز".