بالفيديو... أهداف مباراة مصر وكينيا 1-1 في تصفيات أمم أفريقيا

فشل منتخب مصر في تحقيق الانتصار في بداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 وتعادل مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله.

أقيمت المباراة، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات للبطولة التي ستقام في الكاميرون لحساب المجموعة السابعة.

وسجل هدفا المباراة كهربا في الدقيقة 42، وأدرك منتخب كينيا التعادل عن طريق ميشيل أولونجو في الدقيقة 68.

وبذلك حصل منتخب مصر وكينيا على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة مبكرا بثلاث نقاط إثر فوزه على توجو بهدف دون رد.