بالفيديو... أهداف مباراة مصر وكينيا 1-1 في تصفيات أمم أفريقيا

أقيمت المباراة، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات للبطولة التي ستقام في الكاميرون لحساب المجموعة السابعة.
وسجل هدفا المباراة كهربا في الدقيقة 42، وأدرك منتخب كينيا التعادل عن طريق ميشيل أولونجو في الدقيقة 68.
اهداف مباراة مصر وكينيا 1-1 اليوم @EFA @caf_online_AR @CAF_Online @MKahraba pic.twitter.com/HKOJp8rIZ1— I S M A I L - إسماعيل 🇩🇿 (@Ismail59478335) November 14, 2019
وبذلك حصل منتخب مصر وكينيا على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة مبكرا بثلاث نقاط إثر فوزه على توجو بهدف دون رد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)