أهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار (2 – 1)... فيديو

توج منتخب مصر الأولمبي، مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

هدف ⚽️



كريم العراقي يضرب شباك الأفيال الإيفوارية 🤛



🇨🇮 0 - 1 🇪🇬#beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/SyrcBgPPby — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2019

​وسجل كريم العراقي هدف فوز الفراعنة الصغار في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

ولكن عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة في الدقيقة 89 من زمن اللقاء عن طريق أبو بكر دومبيا.

​وفي الشوط الإضافي الثاني خطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 114 من زمن اللقاء.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء اليوم بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.