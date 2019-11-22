أهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار (2 – 1)... فيديو

وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2019
كريم العراقي يضرب شباك الأفيال الإيفوارية 🤛
🇨🇮 0 - 1 🇪🇬#beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/SyrcBgPPby
وسجل كريم العراقي هدف فوز الفراعنة الصغار في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.
ولكن عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة في الدقيقة 89 من زمن اللقاء عن طريق أبو بكر دومبيا.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2019
القائد رمضان صبحي في الموعد 🤩
🇨🇮 1 - 2 🇪🇬#beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/VqQj08Cfch
وفي الشوط الإضافي الثاني خطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 114 من زمن اللقاء.
وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.
وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء اليوم بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)