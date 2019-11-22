لاعبو منتخب مصر الأولمبي يدخلون ملعب القاهرة مرتدين أقنعة "لا كاسا دى بابل"... فيديو

دخل لاعبو منتخب مصر الأولمبي إلى ملعب القاهرة، مساء اليوم الجمعة، بطريقة غريبة غير معهودة، مرتدين الأقنعة الشهيرة في مسلسل "لا كاسا دى بابل".

نشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر دخول لاعبي منتخب مصر، وهم مرتدين أقنعة سلفادور داالي، التي اشتهر بها المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دى بابل" (بيت من ورق).

​ويستعد منتخب مصر لخوض نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، أمام كوت ديفوار، بعدما ضمن المنتخبين التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

​يذكر أن مسلسل "La Casa de Papel" حاز على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي.