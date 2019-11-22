رسالة من السيسي إلى المنتخب الأولمبي عقب إنجازه التاريخي: أنتم مصدر فخر

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، رسالة إلى منتخب مصر الأولمبي، عقب إنجازه التاريخي.

ونشرت السيسي تغريدة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو".

وتابع "ما حققه منتخب مصر الأولمبي إنجاز جديد، يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة".

ومضى بقوله "ما حققه منتخب مصر إنجاز، يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

وتوج منتخب مصر الأولمبي باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.

إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 22, 2019

​وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء اليوم بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.