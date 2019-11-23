بعد تجربة باريس سان جيرمان... قطر تسعى لشراء ناد إنجليزي

قطعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية شوطا جيدا في مفاوضاتها لشراء ناد إنجليزي، حيث أحرز الشركة المالكة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تقدما في مفاوضاتها مع مالك أحد الأندية الإنجليزية.

شهدت مفاوضات شركة قطر للاستثمارات الرياضية تقدما كبيرا مع رجل الأعمال الإيطالي أندريا رادريزاتي، المالك الحالي لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.

ويرتبط مالك نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، بعلاقة قوية مع رجل الأعمال الإيطالي، ويشتركان معا في إدارة قنوات "beIN SPORTS" و "Eleven Sports" العالميتين.

المفاوضات الجارية بين الرئيسيين يلفها بعض الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عدد من الأمور المرتبطة بالسياسة، في الوقت الذي يسعى رجل الأعمال الإيطالي لتحقيق ربح يفوق الـ49 مليون دولار والتي دفعها لأجل شراء النادي الإنجليزي في عام 2017.

ويسعى الملاك القطريون الجدد في حال تمت الصفقة، إلى إعادة النادي الإنجليزي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي الوقت الحالي يحتل النادي المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، وقد تشهد قيمة النادي ارتفاعا في حال تأهله للدوري الممتاز، بحسب مانقل موقع Football365 الفرنسي.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني، مارسيلو بيلسا، يشرف على تدريب الفريق ويسعى لإعادته إلى الدوري الممتاز والساحة الأوروبية، في الوقت الذي قد تظهر فيه بعض المشاكل في حال وصل الفريق الإنجليزي إلى دوري الأبطال، في الوقت الذي لا تسمح به قوانين هذه البطولة مشاركة فريقين يملكهما مالك واحد.