تركي آل الشيخ يعلن عن هدية بمناسبة تتويج "الهلال" بلقب أبطال آسيا

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن هدية بمناسبة فوز فريق "الهلال" السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة 9 ألف مبروووك".

الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة ٩

ألف مبروووك 💙🔥🔥🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019

​توج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.