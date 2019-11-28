اتحاد الخليج يكشف رسميا مستضيف بطولة "خليجي 25"

كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تم اختيار مدينة البصرة العراقية لاستضافة "خليجي 25".

وقال الاتحاد الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج، البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج".

بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج🇮🇶🏆 pic.twitter.com/eLzFaObSYp — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

​وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الرابعة والعشرين: "تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في عام 2021"، وذلك حسب قنوات "beinsports" القطرية.

وأضاف: "سوف نرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع القادم وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والأمن، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما".