ريال مدريد يعتلي القمة بعد فوز صعب على ألافيس... فيديو

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما 2-1 على مستضيفه ألافيس عبر هدف متأخر من المدافع داني كاربخال ليعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة اليوم السبت.

ووضع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الفريق في المقدمة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة أرسلها توني كروس في الدقيقة 52 لكنه تسبب في ركلة جزاء أحرز منها أصحاب الأرض هدف التعادل عبر لوكاس بيريز في الدقيقة 65.

لكن ريال مدريد استعاد تقدمه بعدها بأربع دقائق فقط عندما حول إيسكو تمريرة عرضية من لوكا مودريتش بضربة رأس لترتد الكرة من الحاس إلى كاربخال ليتابعها في الشباك.

وحاول ألافيس إدراك التعادل لكن دفاع ريال مدريد كان حازما حيث منع مارسيلو فرصة خطيرة من تسديدة قوية بينما تصدى الحارس ألفونس أريولا لمحاولة من قائد ألافيس مانيو جارسيا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وفقا لـ "رويترز".

وتصدر ريال مدريد المسابقة مؤقتا برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي سيحل ضيفا على أتليتيكو مدريد المنافس على اللقب غدا الأحد.

📸🔝 ¡3⃣ puntos que nos sirven para alcanzar la primera posición en la tabla!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/oMiRPqh5Sx — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 30, 2019

وبات رصيد الافيس، الذي خسر مباراة واحدة من آخر سبع على أرضه هذا الموسم واهتزت شباكه مرتين فقط على أرضه قبل استضافة ريال مدريد، 18 نقطة في المركز 13.