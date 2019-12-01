تأجيل مباراة موناكو مع باريس سان جيرمان

تأجلت مباراة موناكو مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بسبب سوء الظروف الجوية.

قال موناكو في بيان "بعد قرار من السلطات في موناكو تقرر إلغاء المباراة بين موناكو وباريس سان جيرمان المقرر إقامتها اليوم الساعة 2100 (2000 بتوقيت غرينتش) وسيتحدد موعدها في وقت لاحق بسبب الظروف الجوية".

وجاء قرار التأجيل بعد هطول الأمطار بغزارة وخطر حدوث فيضان.

ويتصدر باريس الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بينما يأتي موناكو بالمركز 14 وله 18 نقطة.