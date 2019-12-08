منتخبا السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج لكرة القدم بالدوحة مساء اليوم

يلتقي منتخبا السعودية والبحرين على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، التي تستضيفها قطر.

القاهرة - سوتنيك. وكان منتخب السعودية قد أطاح بغريمه منتخب قطر في نصف النهائي بهدف دون رد؛ فيما أقصى منتخب البحرين خصمه العراقي بضربات الترجيح 5 – 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وتعتمد مباراة النهائي على فكر المدربين، الفرنسي إرفي رينار مدرب المنتخب السعودي، الذي يميل إلى الفكر التكتيكي الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة؛ والبرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين، الذي يعول على السيطرة على وسط الملعب لبناء الهجمات.

وفاز المنتخب السعودي بكأس الخليج 3 مرات ولقب الوصيف عدة مرات، التي انطلقت عام 1970؛ فيما لم تفز البحرين من قبل بالكأس رغم تأهلها للمباراة النهائية أعوام 1970، و1982، و1992، و2003.

وستحصل جميع المنتخبات المشاركة على مليون دولار أمريكي؛ فيما سيحصل البطل على مليوني دولار والوصيف على مليون دولار.