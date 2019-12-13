أول تعليق من "كهربا" بعد انضمامه رسميا للنادي الأهلي

نشر كهربا على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام" صورة له برفقة والده وأمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي.

وكتب كهربا "الطيبون دائما يفوزون في النهاية".

وأضاف "الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي".

وختم قائلا "الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وأعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إتمام صفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) إلى صفوفه.

وأفاد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي بإتمام التعاقد مع كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي، بالتراضي قبل أيام.

يشار إلى أنه أثير جدل واسع حول إتمام هذه الصفقة قبل أن يتم الإعلان عنها رسميا، والتي تأتي في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.