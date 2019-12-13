"الكاف" يختار أفضل اللقطات المهارية في دوري أبطال أفريقيا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "تويتر" مقطع فيديو، ضم مجموعة من اللقطات المهارية الأفضل في مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وظهرت في المقطع مجموعة من اللقطات لمباريات عديدة، أبرزها لقطات ظهر فيها رمضان صبحي لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، وكذلك للنجم الساحلي التونسي وعدد من المباريات الأخرى.

The very best skills from matchday 1⃣ & 2⃣ of the #TotalCAFCL and #TotalCAFCC



Blink and you will miss it! 😉 pic.twitter.com/jnu6SA36Li — CAF (@CAF_Online) December 13, 2019

​وكان الكاف قد نشر يوم أمس مجموعة من اللقطات، ضمت أفضل أهداف الجولات الماضية لدوري أبطال أفريقيا، وكذلك أفضل الفرص المهدرة وعمليات الإنقاذ التي نفذها حراس المرمى في الجولتين الماضيتين.

​ومن المقرر أن تجري مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.