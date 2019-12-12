هدف الأهلي الماكر وصاروخ الزمالك...ضمن أفضل أهداف دوري أبطال أفريقيا...فيديو

ظهرت لقطة الأهلي "الماكرة" وصاروخ الزمالك الموجه، ضمن قائمة أفضل الأهداف، التي اختارها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب "الكاف" على "تويتر" مقطعي فيديو يظهران أفضل أهداف الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أفريقيا، وظهر فيها هدف الأهلي لحسين الشحات في مرمى الهلال السوداني، في اللقاء الذي فاز فيه الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

​ويظهر في اللقطة كيف أن الشحات استقبل تمرير طويلة ماكرة بصورة بارعة خلف خطوط الهلال السوداني وسددها بصورة ذكية تحت يد الحارس.

وفي مقطع الفيديو الثاني ظهر هدف الزمالك لأشرف بن شرقي في مرمى بريميرو دي اوجوستو الأنغولي، في لقاء انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

🚀 Rocket Strike

😍 Some Silky Interplay

2⃣ Headers

🎯 And a Free Kick#TotalCAFCC pic.twitter.com/yxmcDbTrcw — CAF (@CAF_Online) December 12, 2019

​وسدد أشرف بن شرقي هدفه من صاروخية موجهة من ركلة حرة احتسبت للزمالك على حدود منطقة الجزاء.

وظهرت مباراة الأهلي والهلال أيضا في مقطع فيديو آخر لأبرز الفرص المهدرة، ومنها تسديدة عمرو السولية الصاروخية ،التي لمسها حارس الهلال بأطراف أصابعه لترتطم بالعارضة في لقطة وصفها الموقع بالأكثر إثارة في هذا الأسبوع.

A few of the 🔝 saves from the last #TotalCAFCL match day! 🧤 pic.twitter.com/NBIlFT9rt8 — CAF (@CAF_Online) December 12, 2019

​ومن المقرر أن تجرى مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.