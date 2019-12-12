هدف الأهلي الماكر وصاروخ الزمالك...ضمن أفضل أهداف دوري أبطال أفريقيا...فيديو

ونشر حساب "الكاف" على "تويتر" مقطعي فيديو يظهران أفضل أهداف الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أفريقيا، وظهر فيها هدف الأهلي لحسين الشحات في مرمى الهلال السوداني، في اللقاء الذي فاز فيه الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.
5⃣ special G⚽ALS from Match Day 2⃣ of the #TotalCAFCL pic.twitter.com/pL7idDwo5n— CAF (@CAF_Online) December 12, 2019
ويظهر في اللقطة كيف أن الشحات استقبل تمرير طويلة ماكرة بصورة بارعة خلف خطوط الهلال السوداني وسددها بصورة ذكية تحت يد الحارس.
وفي مقطع الفيديو الثاني ظهر هدف الزمالك لأشرف بن شرقي في مرمى بريميرو دي اوجوستو الأنغولي، في لقاء انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.
🚀 Rocket Strike— CAF (@CAF_Online) December 12, 2019
😍 Some Silky Interplay
2⃣ Headers
🎯 And a Free Kick#TotalCAFCC pic.twitter.com/yxmcDbTrcw
وسدد أشرف بن شرقي هدفه من صاروخية موجهة من ركلة حرة احتسبت للزمالك على حدود منطقة الجزاء.
وظهرت مباراة الأهلي والهلال أيضا في مقطع فيديو آخر لأبرز الفرص المهدرة، ومنها تسديدة عمرو السولية الصاروخية ،التي لمسها حارس الهلال بأطراف أصابعه لترتطم بالعارضة في لقطة وصفها الموقع بالأكثر إثارة في هذا الأسبوع.
A few of the 🔝 saves from the last #TotalCAFCL match day! 🧤 pic.twitter.com/NBIlFT9rt8— CAF (@CAF_Online) December 12, 2019
ومن المقرر أن تجرى مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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