صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة جديدة

ينافس النجم المصري محمد صلاح كل من كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة جديدة.

وأعلن منظمو جوائز دبي غلوب سوكر، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجوائز هذا العام في النسخة 11 للجائزة، حسبما أعلنت بوابة أخبار اليوم الإلكترونية.

وتضم لجنة التحكيم كل من فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وإريك أبيدال، ولويس فيغو.

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين:

-أفضل لاعب: محمد صلاح (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ليونيل ميسي (برشلونة)، فيرجيل فان دايك (ليفربول).

-أفضل لاعبة: أليكس مورجان (أورلاندو برايد)، ميغان رابينوي (سياتل رين)، لوسي برونز وأماندين هنري (أوليمبيك ليون).

- أفضل مدرب: إريك تين هاج (أياكس أمستردام)، فيرناندو سانتوس (البرتغال)، يورغن كلوب (ليفربول).

- أفضل لاعب شاب: إيرلينج هالاند (ريد بول سالزبورج)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، أنسو فاتي (برشلونة).

يذكر أن صلاح كان قد نشر صور مشاركته في التدريبات؛ استعدادًا لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وتأهل مونتيري إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على السد القطري، الأحد الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل فريق ليفربول، الأحد، إلى قطر استعدادًا لمباراة نصف نهائي مونديال الأندية المرتقبة.