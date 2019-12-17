محمد صلاح يخطف الأنظار في أول تدريب في قطر... صور وفيديو

نشر نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صور مشاركته في التدريبات؛ استعدادًا لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، غدا الأربعاء، في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وتأهل مونتيري إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على السد القطري، الأحد الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووصل فريق ليفربول، الأحد، إلى قطر استعدادًا لمباراة نصف نهائي مونديال الأندية المرتقبة.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، صور مشاركته في التدريبات استعدادا لمواجهة مونتيري.

وكان المدرب يورغن كلوب قد أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية والتي تضم 20 لاعبا فقط.

وتضم القائمة، في حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيجران، في الدفاع : فان دايك، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز، في خط الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز، وفي الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريجي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي المونديال، غدا الأربعاء، في حين يجمع نصف النهائي الثاني بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني هو أخر المتوجين ببطولة كأس العالم اللأندية، العام الفائت.