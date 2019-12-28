أهداف مباراة ليستر سيتي ووست هام 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق فريق ليستر سيتي فوزا مهما بنتيجة (2-1) على مستضيفه وست هام يونايتد، اليوم السبت، ويعود لمطاردة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء مبكرة لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 12، ولكن ديماراي جراي أهدرها.

وتقدم ليستر سيتي بهدف كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 40، ولكن وست هام تعادل سريعًا بهدف بابلو فورنالس في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 56 أحرز ديماراي جراي هدف الفوز للضيوف.

وتعافى ليستر سيتي بذلك الفوز من هزيمته برباعية الخميس الماضي أمام ليفربول.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وست هام عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.