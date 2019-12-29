تعرف على أشهر 10 أندية في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي لـ2019

تنافس الأندية العالمية بكرة القدم انتقل منذ فترة طويلة من العشب الأخضر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت إحدى أهم المنصات للتواصل بين الأندية وعشاقها، ليصبح لها متابعون على الشبكة العنكبوتية.

تسعى الأندية لخلق حالة من التواصل الدائم مع مشجعيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أشهر 10 أندية على صعيد العالم من حيث المتابعة الجماهيرية لعام 2019، بحسب مانشر موقع "جول".

10-مانشستر سيتي/الدوري الإنجليزي

يصل إجمالي متابعي النادي الإنجليزي لـ61 مليون متابع، توزعوا كالتالي : تويتر: 7 مليون متابع، انستغرام: 16 مليون متابع، فيسبوك: 38 مليون متابع.

9-أرسنال/الدوري الإنجليزي

يصل إجمالي متابعي النادي الإنجليزي لـ69 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 15 مليون متابع، انستغرام: 16 مليون متابع، فيسبوك: 38 مليون متابع.

8-ليفربول/الدوري الإنجليزي

يصل إجمالي متابعي النادي الإنجليزي لـ69 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر:13 مليون متابع، انستغرام: 21 مليون متابع، فيسبوك: 35 مليون متابع.

7-باريس سان جيرمان/الدوري الفرنسي

يصل إجمالي متابعي النادي الفرنسي لـ71 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر:7,5 مليون متابع، انستغرام: 25,5 مليون متابع، فيسبوك: 38 مليون متابع.

6-بايرن ميونيخ/الدوري الألماني

يصل إجمالي متابعي النادي الألماني لـ73 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 4,5 مليون متابع، انستغرام: 19 مليون متابع، فيسبوك: 49,5 مليون متابع.

5-يوفنتوس/الدوري الإيطالي

يصل إجمالي متابعي النادي الإيطالي لـ80 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 7 مليونمتابع، انستغرام: 33 مليون متابع، فيسبوك: 40 مليون متابع.

4-تشيلسي/الدوري الإنجليزي

يصل إجمالي متابعي النادي الإنجليزي لـ81 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 13,5 مليون متابع، انستغرام: 19,5 مليون متابع، فيسبوك: 48 مليون متابع.

3-مانشستر يونايتد/الدوري الإنجليزي

يصل إجمالي متابعي النادي الإنجليزي لـ125 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 20 مليون متابع، إنستغرام: 32 مليونمتابع، فيسبوك: 73 مليون متابع.

2-برشلونة/الدوري الإسباني

يصل إجمالي متابعي النادي الإسباني لـ213 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 31 مليون متابع، إنستغرام: 79 مليون متابع، فيسبوك: 103 مليون متابع.

1-ريال مدريد/الدوري الإسباني

يصل إجمالي متابعي النادي الإسباني لـ223 مليون متابع، توزعوا كالتالي: تويتر: 33 مليون متابع، إنستغرام: 80 مليون متابع، فيسبوك: 110 مليون متابع.