هدف جهانبخش يقود برايتون للتعادل 1-1 مع تشيلسي... فيديو

أحرز علي رضا جهانبخش مهاجم برايتون آند هوف ألبيون هدفا رائعا بضربة خلفية مزدوجة في الشوط الثاني ليمنح فريقه التعادل 1-1 بعد أن تقدم تشيلسي بهدف المدافع سيزار أزبليكويتا اليوم الأربعاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ينهي فريق برايتون سلسلة من تسع هزائم متتالية أمام تشيلسي في الدوري تعود إلى عام 1983 بينما أهدر فريق المدرب فرانك لامبارد فرصة تحقيق فوزين متتاليين في الدوري لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني.

واحتفل أزبليكويتا بمشاركته أساسيا للمرة رقم 100 قائدا لفريق تشيلسي بإحراز الهدف الأول من مدى قريب في الدقيقة العاشرة بعد أن أبعد ارون موي مدافع برايتون تسديدة تامي أبراهام قرب خط المرمى.

وهز البديل جهانبخش الشباك لصالح برايتون قبل ست دقائق من النهاية بضربة خلفية رائعة أخفق كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي في التصدي لها.

وكان أريزابالاجا قد تصدى قبلها لتسديدة البديل آرون كونولي من مسافة قريبة بينما أهدر تشيلسي عدة فرص لحسم المباراة.

وكان أداء تشيلسي تراجع بعد أن افتتح التسجيل وكاد أن يدفع الثمن قبل الاستراحة لكن حارسه تصدى لمحاولة خطيرة.