ليفربول ومحمد صلاح يحتفلان بـ"عيد الميلاد" على الطريقة المصرية  

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني، مقطع فيديو لاحتفال لاعبي الفريق ونجمهم محمد صلاح بـ"عيد الميلاد" على الطريقة المصرية.

ونشر حساب ليفربول عبر "تويتر"، تغريدة تحتوي على مقطع فيديو، لاحتفال اللاعبين بـ"عيد الميلاد".

وكتب الحساب في تعليقه على مقطع الفيديو، قائلة: "أغنية عيد الميلاد على الطريقة المصرية من محمد صلاح".

أغنية عيد الميلاد على الطريقة المصرية من محمد صلاح 😂😂 pic.twitter.com/RtAPBPL2lu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2020

​ويظهر في مقطع الفيديو اللاعبين مجتمعين يصفقون ويغنون أغنية "عيد الميلاد" وسط ضحكات من مدرب الفريق، يورغن كلوب.

ويستعد ليفربول مساء اليوم الخميس، لمواجهة شفيلد يونايتد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي.