بالفيديو... أهداف ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي (2 – صفر)

وجاءت تلك المباراة ضمن لقاءات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ".
#LIVSHU Salah is still lethal for Liverpool! Superb pic.twitter.com/rgQAzEwhnB— @Orare 🇰🇪 (@anjuhorare) January 2, 2020
وافتتح الدولي المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاقة المباراة.
ثم أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.
MANE GOAL LIVERPOOL 2-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/WPgNcrgpco— HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) January 2, 2020
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، فيما ظلت نقاط شيفيلد يونايتد متوقفة عند 29 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.
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