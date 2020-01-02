بالفيديو... أهداف ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي (2 – صفر)

تمكن فريق ليفربول، من تحقيق فوز هام في مسيرته بالدوري الإنجليزي، على ضيفه شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة.

وجاءت تلك المباراة ضمن لقاءات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ".

​وافتتح الدولي المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاقة المباراة.

ثم أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

MANE GOAL LIVERPOOL 2-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/WPgNcrgpco — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) January 2, 2020

​وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، فيما ظلت نقاط شيفيلد يونايتد متوقفة عند 29 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.