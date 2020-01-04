أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي 3-0 في الدوري الإسباني... فيديو

حقق ريال مدريد الفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الليغا.

وسجل أهداف ريال مدريد، الحارس دافيد سوريا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، ورافائيل فاران في الدقيقة 53، ولوكا مودريتش في الدقيقة (90+6).

خيتافي 0 × 3 ريال مدريد | اهداف اللقاء ⚽🎥 pic.twitter.com/Tr0c5dNouv — اهداف المباريات (@quhfGbk4YxRguOJ) January 4, 2020

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

خيتافي 0 × 3 ريال مدريد | اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/mo2WOA1fkE — HD (@HD78056956) January 4, 2020

يذكر أن فوز ريال مدريد اليوم، جاء بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.