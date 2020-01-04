أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي 3-0 في الدوري الإسباني... فيديو

وسجل أهداف ريال مدريد، الحارس دافيد سوريا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، ورافائيل فاران في الدقيقة 53، ولوكا مودريتش في الدقيقة (90+6).
خيتافي 0 × 3 ريال مدريد | اهداف اللقاء ⚽🎥 pic.twitter.com/Tr0c5dNouv— اهداف المباريات (@quhfGbk4YxRguOJ) January 4, 2020
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
خيتافي 0 × 3 ريال مدريد | اهداف المباراة HD— HD (@HD78056956) January 4, 2020
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يذكر أن فوز ريال مدريد اليوم، جاء بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.
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