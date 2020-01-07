رسميا.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

هذا وذهبت جائزة أفضل لاعب محلي في القارة السمراء للجزائري ونجم الترجي التونسي سابقا يوسف بلايلي.

وقال ماني خلال كلمته بعد تسلم الجائزة: "مساء الخير على جميع الحاضرين أنا اليوم سعيدا بوجودي بينكم، أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وإلى فريقي وأهديها إلى جميع المصريين هنا، وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في الفريق ليفربول، انه حقا يوما عظيما لي".

أضاف: "حقا سعيد لوجودي هنا وحصولي على الجائزة، أتحدث الآن إلى أبناء السنغال، لقد وعدتهم في العام الماضي أنني سأفوز بالجائزة، وخاصة أبناء قريتي التي ولدت فيها، شكرا جزيلا لكم وللشعب المصري".

يذكر أن ساديو ماني تنافس على الجائزة مع كل من المصري محمد صلاح زميله في نادي ليفربول والجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

هذا وتوج ساديو ماني مع نادي ليفربول بلقب بطولة أبطال أوروبا وبطولة العالم للأندية، التي جرت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة، كما وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مع المنتخب السينغالي وخسر أمام المنتخب الجزائري المتوج بالبطولة المقامة بمصر.

يذكر ان ماني جاء في المرتبة الرابعة كأحسن لاعب في العالم خلف كل من كريستيانو رونالدو وفان دايك وليونيل ميسي أحل لاعب في العالم لعام 2019.

ساديو ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لأول مرة في مسيرته، مقابل مرتين لمنافسه محمد صلاح، ومرة للمنافس الأخر رياض محرز.

وتغيب النجم المصري محمد صلاح عن الحضور، بينما شارك رياض محرز في نفس توقيت الحفل أساسياً مع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو.