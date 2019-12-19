ساديو ماني يوجه رسالة للجماهير المصرية ومحمد صلاح... فيديو

وجه مهاجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، رسالة لجماهير الكرة المصرية والنجم الدولي محمد صلاح زميله في الفريق.

وكان ليفربول تمكن من الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ووجه موقع "في الجول" المصري سؤالا لساديو ماني قال فيه، "نحن من مصر ماذا تقول لصلاح؟".

وأجاب ماني ضاحكا "نحن أصدقاء جيدين جدا جدا".

وأضاف وهو يغني الهتاف الشهير من جماهير ليفربول لصلاح قائلا: "صلاح الملك المصري".

وبسؤاله عما يثار حول وجود خلافات بينهما، قال "أي مشكلة؟ ماذا أقول عنه".

وأتم ماني حديثه موجها رسالة للجمهور المصري قائلا: "واصلوا دعم صلاح هو يفعل كل شيء من أجل مصر ويقاتل من أجلكم، أراكم قريبا في مصر".

ومن المقرر أن يحضر ماني إلى مصر في شهر يناير المقبل للتواجد في مراسم توزيع جوائز أفضل لاعب في إفريقيا.

ويلاقي ليفربول في نهائي البطولة، يوم السبت المقبل، فلامينغو البرازيلي، الذي أطاح، أمس، بالهلال السعودي بنتيجة 3-1.