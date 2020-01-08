محمد صلاح يهنئ ماني بنيل جائزة الأفضل بأفريقيا

هنأ لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وعلق صلاح على صفحة ماني على انستغرام: أهنئك يا صاحبي.

هذا وتوج ساديو ماني مع نادي ليفربول بلقب بطولة أبطال أوروبا وبطولة العالم للأندية، التي جرت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة، كما وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مع المنتخب السنغالي وخسر أمام المنتخب الجزائري المتوج بالبطولة المقامة بمصر.

يذكر أن ماني جاء في المرتبة الرابعة كأحسن لاعب في العالم خلف كل من كريستيانو رونالدو وفان دايك وليونيل ميسي لعام 2019.

ساديو ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لأول مرة في مسيرته، مقابل مرتين لمنافسه محمد صلاح، ومرة للمنافس الآخر رياض محرز.

وتغيب النجم المصري محمد صلاح عن الحضور، بينما شارك رياض محرز في نفس توقيت الحفل أساسياً مع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو.