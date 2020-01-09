أهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد 2-3 في السوبر الإسباني... فيديو

وسجل أهداف برشلونة ميسي في الدقيقة 51، وجريزمان في الدقيقة 62، بينما سجل لأتلتيكو مدريد، كوكي في الدقيقة 46، وموراتا من ركلة جزاء في الدقيقة 81، وكوريا في الدقيقة 86.
أهداف المباراة | #برشلونة 2 : 3 #اتلتيكو_مدريد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
بصوت المعلق " بلال علام "
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/MMAWw1vp58
وبهذا الفوز ضرب أتليتكو مدريد موعدا في النهائي مع الجار اللدود ريال مدريد، والذي سيقام في 12 يناير الجاري.
وحقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، في نصف نهائي السوبر الإسباني والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)