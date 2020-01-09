أهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد 2-3 في السوبر الإسباني... فيديو

حقق أتلتيكو مدريد الانتصار على برشلونة بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الخميس، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة ميسي في الدقيقة 51، وجريزمان في الدقيقة 62، بينما سجل لأتلتيكو مدريد، كوكي في الدقيقة 46، وموراتا من ركلة جزاء في الدقيقة 81، وكوريا في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز ضرب أتليتكو مدريد موعدا في النهائي مع الجار اللدود ريال مدريد، والذي سيقام في 12 يناير الجاري.

وحقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، في نصف نهائي السوبر الإسباني والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.