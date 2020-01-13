ماذا قال مدرب أتلتيكو مدريد لفالفيردي لحظة طرده خلال السوبر الإسباني؟

علق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيموني، يوم الأحد، على اللقطة التي ظهر فيها وهو يدعم لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي بعد طرده خلال نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد فاز على أتلتيكو بركلات الترجيح (4-1)، بعد الاحتكام للوقت الأصلي والأضافي.

وأعاق فيدي فالفيردي مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا بعد أمام منطقة جزاء الميرنغي وقبل انفراده بالمرمى، ليحصل على البطاقة الحمراء بعدها مباشرة.

وظهر سيميوني وهو يربت على كتف فالفيردي لحظة خروجه حيث علق قائلا، "سنحت لنا فرص للتسجيل في الأوقات الحاسمة، عبر كوريا وموراتا.. وكانت اللعبة الأكثر أهمية عندما حرمنا فالفيردي من تسجيل هدف، كان يمكنه حسم المباراة"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

Y Simeone, como siempre, reconoce en la derrota: "Valverde ganó el partido con esa acción, es normal que sea MVP' https://t.co/4gD0SQfPLp #Supercopa2020 — MARCA (@marca) January 12, 2020

وأضاف، "قلت له أي لاعب سيفعل ما فعلت... لقد فاز بالبطولة بسبب الطرد".

وكانت كأس السوبر هي المباراة الافتتاحية في الموسم في المعتاد بين بطلي الدوري والكأس قبل أن تتوسع البطولة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتشمل أربعة فرق وتقام في السعودية بعقد قيمته 120 مليون يورو (133 مليون دولار)، وفقا لتقارير صحفية.