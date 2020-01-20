ميسي يدخل التاريخ برقم قياسي جديد... فيديو

حقق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا جديدا، سطر اسمه في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه برشلونة أمام غرناطة، أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ20 من "الليغا".

وأحرز ميسي الهدف الوحيد في المباراة، التي تأتي ضمن الأسبوع الـ20 من "الليغا"، وذلك في الدقيقة 76، ليكون ميسي بذلك، أول لاعب في التاريخ يسجل هدفا على الأقل في الدوري الإسباني خلال 16 عاما متتاليا، بحسب "RT".

وجاء الهدف بعد لعبة جماعية رائعة بين الفرنسي أنطوان غريزمان، والتشيلي أرتورو فيدال، الذي هيأ الكرة للأرجنتيني، فترجمها الأخير إلى هدفه الرابع عشر في "الليغا"، والأول له في عام 2020.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني، بفارق الأهداف أمام غريمة ريال مدريد، تجدر الإشارة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولنادي برشلونة.