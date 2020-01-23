محمد صلاح يبدع في رياضة جديدة بعيدا عن كرة القدم... فيديو

نشر لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يمارس رياضة غير كرة القدم.

نجم النادي الإنجليزي نشر مقطعا مصورا وهو يمارس رياضة "كرة الطاولة" أو "تنس الطاولة" رفقة زميله في الفريق الكرواتي ديان لوفرين.

ويظهر المقطع المصور حالة من الحماس بين اللاعبين وبخاصة لدى النجم المصري الذي أظهر بعض الفنيات في التصدي وإرسال الكرة، الأمر الذي أذهل الكرواتي.

يذكر بأن المصري صلاح سجل الهدف الثاني لفريقه في آخر لقاء خاضه ليفربول وكان أمام مانشستر يونايتد، هذا ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون اليوم الخميس في إطار الأسبوع الـ24من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر ليفربول بطولة الدوري في المركز الأول بفارق 13 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.